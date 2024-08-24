В Харьковской области подорвался пожарный автомобиль, ранения получили двое спасателей

В Харьковской области сегодня днем, во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи города Балаклея Изюмского района, на вражеском взрывоопасном предмете взорвался пожарный автомобиль.

Об этом сообщила ГСЧС.

В результате взрыва пострадали два спасателя, которые были госпитализированы в больницу.

Двое спасателей пострадали в Харьковской области/ГСЧС Украины

Двое спасателей пострадали в Харьковской области/ГСЧС Украины

Напомним, 24 августа российская армия обстреляла поселок Степногорск в Запорожской области. Трое сотрудников ГСЧС получили ранения. В результате атаки повреждены частные дома на пяти улицах, возник пожар, который тушит подразделение ГСЧС. О состоянии раненых спасателей информации нет.

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