В Харьковской области подростки напали на школьника: чем все закончилось

Ребенок

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В Харьковской области группа несовершеннолетних напала на 11-летнего мальчика и нанесла ему телесные повреждения. Инцидент произошел 30 мая, а в полицию пришла его 28-летняя мать.

Об этом сообщили в полиции региона.

По словам женщины, ее сын стал жертвой группового нападения подростков, в результате чего получил травмы. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

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По факту нападения возбуждено уголовное производство.

По действующему законодательству лица в возрасте до 14 лет не несут уголовной ответственности, однако в случае, если виновными окажутся подростки старше, им может грозить наказание в соответствии со статьей.

Напомним, в субботу, 31 мая, в Харькове неизвестный мужчина в военной форме открыл стрельбу в жилом районе города.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина ведет себя неадекватно, размахивая автоматом. На спине у него военный рюкзак. По словам свидетелей, также раздался взрыв.

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