В Харьковской области подросток погиб от детонации взрывного предмета, который он перевозил

Несовершеннолетний получил множественные осколочные ранения и скончался на месте.

В Харьковской области 14-летний подросток погиб из-за травм, полученных от взрыва неустановленного устройства, которое он перевозил в пакете.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

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"Предварительно установлено, что 14-летний парень на велосипеде перевозил в пакете неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. Несовершеннолетний получил множественные осколочные ранения и скончался на месте", - сообщили в полиции.

Сообщение о случившемся в селе Студенок Изюмского района поступило в полицию 17 мая около 20:40.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете.

Кроме того, мы ранее информировали, что вблизи Тягинки на Херсонщине двое мирных жителей подорвались на мине.

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