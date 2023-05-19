Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харьковской области подросток погиб от детонации взрывного предмета, который он перевозил

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харьковской области подросток погиб от детонации взрывного предмета, который он перевозил

Подросток подорвался на мине, которую перевозил на велосипеде / Фото: hk.npu.gov.ua

Несовершеннолетний получил множественные осколочные ранения и скончался на месте.

В Харьковской области 14-летний подросток погиб из-за травм, полученных от взрыва неустановленного устройства, которое он перевозил в пакете.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что 14-летний парень на велосипеде перевозил в пакете неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало. Несовершеннолетний получил множественные осколочные ранения и скончался на месте", - сообщили в полиции.

Сообщение о случившемся в селе Студенок Изюмского района поступило в полицию 17 мая около 20:40.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете.

Кроме того, мы ранее информировали, что вблизи Тягинки на Херсонщине двое мирных жителей подорвались на мине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
405
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация