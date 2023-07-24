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В Харьковской области погибла 14-летняя девушка: ее подругу успели спасти (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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В Харьковской области погибла 14-летняя девушка: ее подругу успели спасти (фото)

В Харьковской области погибла девочка / Фото: pixabay.com

Полиция устанавливает причину трагедии.

В Харьковской области во время отдыха погибла 14-летняя девушка. Ее подругу, тоже тонущую, удалось спасти.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Трагедия произошла 23 июля в 16:30 в Изюмском районе. Две девушки отдыхали на реке Северский Донец и внезапно начали тонуть. Потерпевшие звали на помощь. Это услышали местные рыбаки и бросились спасать девушек.

Парни успели спасти одну из пострадавших, однако другая 14-летняя девушка утонула.

В Харьковской области погибла 14-летняя девушка / © Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
В Харьковской области погибла 14-летняя девушка / Фото: Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай".

Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области в Днепре 20 июня нашли мертвой 15-летнюю девушку. По предварительным данным, она утонула во время отдыха.

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Дата публикации
Просмотры
4427
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