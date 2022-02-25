В Харьковской области погибли 23 мирных жителя, среди которых дети: где продолжаются бои

В городе и области сохраняется угроза обстрела.
В Харьковской области погибли 23 гражданских лица, среди которых дети. Есть сотни пострадавших, которых доставили в областные районные и городские больницы.
Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада".
Он подчеркнул, что при этом врагу не удалось захватить ни одно административное здание или жилой дом в Харькове.
Синегубов также отметил, что, несмотря на введенный в городе и области комендантский час, люди спускаются в метрополитен, чтобы уберечься от возможного обстрела. Сейчас в метро скрываются несколько тысяч человек.
"Угроза обстрела всегда остается", — подчеркнул глава ОГА.
#Харьков— Pilot SamolyotОFF (@pilotmsv) 24 февраля 2022
Осторожно, лексика! pic.twitter.com/nFS4KV4VNS
"Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевскому направлению, по Сумскому направлению, по Волчанскому направлению и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг несет значительные потери. Наши военные захватили пленных. Сейчас продолжается. их допрос", – рассказал Синегубов о ситуации в Харьковской области.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.