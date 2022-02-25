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В Харьковской области погибли 23 мирных жителя, среди которых дети: где продолжаются бои

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В Харьковской области погибли 23 мирных жителя, среди которых дети: где продолжаются бои

Люди ночуют в харьковском метро

В городе и области сохраняется угроза обстрела.

В Харьковской области погибли 23 гражданских лица, среди которых дети. Есть сотни пострадавших, которых доставили в областные районные и городские больницы.

Об этом заявил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада".

Он подчеркнул, что при этом врагу не удалось захватить ни одно административное здание или жилой дом в Харькове.

Синегубов также отметил, что, несмотря на введенный в городе и области комендантский час, люди спускаются в метрополитен, чтобы уберечься от возможного обстрела. Сейчас в метро скрываются несколько тысяч человек.

"Угроза обстрела всегда остается", — подчеркнул глава ОГА.

"Сейчас идут у нас активные бои по Дергачевскому направлению, по Сумскому направлению, по Волчанскому направлению и по Купянску. Наши военные не уступили свои позиции ни на один метр. Они держатся, враг несет значительные потери. Наши военные захватили пленных. Сейчас продолжается. их допрос", – рассказал Синегубов о ситуации в Харьковской области.

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