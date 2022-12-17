Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Харьковской области полностью возобновили электроснабжение после ракетных ударов

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
239
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Харьковской области полностью возобновили электроснабжение после ракетных ударов

Фото: УНИАН

В Харькове заработало метро.

По состоянию на утро 17 декабря в Харьковской области полностью возобновили энергоснабжение. Обесточение в регионе произошло после вчерашнего ракетного удара россиян.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение возобновлено на всей территории области и города", — подчеркнул руководитель области.

Кстати, вчера работу приостановил Харьковский метрополитен. Станции работали как укрытие. Сегодня движение по линиям метропо было полностью восстановлено.

Напомним, 16 декабря оккупанты ударили по Харьковской области десятью ракетами С-300. Две крылатые ракеты сбили силы ПВО.

После этого в регионе возникли перебои с электроэнергией. В результате ракетной атаки Харьков полностью остался без света, исчезла вода, остановилось метро. В городе тоже не работал электротранспорт.

Читайте также:

Когда умолкают танки: ночной патруль и передвижные блокпосты на страже Харькова

Когда умолкают танки: ночной патруль и передвижные блокпосты на страже Харькова

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
239
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация