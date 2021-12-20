В Харьковской области пошел снег: на дорогах произошло много аварий

В Харьковской области пошел снег: на дорогах произошло много аварий

Коммунальщики работают в усиленном режиме.

Ненастье наделало бедствия в Харьковской области: там накануне вечером пошел снег и заколотил полтора десятка ДТП.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 декабря.

На скользких дорогах автомобили слетали в кювет и таранили заборы. На въезде в город Изюм автомобиль вообще развернуло на 360 градусов. На Полтавской трассе из-за гололеда водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с внедорожником. Водителя легковой машины госпитализировали с ушибами спины.

В Харькове коммунальщиков перевели на усиленный режим работы. На дороги города вышли около сотни единиц спецтехники. Они расчищали и посыпали солью проезжую часть.

В Харьковской области непогода накануне вызвала полтора десятка ДТП

Как сообщалось, спасатели предупреждали о вьюгах, а также о опасности схода лавин в Карпатах. По всей стране ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах порывы будут достигать 25-30 м/с. На дорогах большинства областей будет гололедица.

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