В Харьковской области после удара молнии произошел масштабный пожар: горел частный дом

Происшествие обошлось без человеческих жертв.

В Харьковской области на территории частного дома произошла пожар. Огонь разгорелся после того, как в здание ударила молния.



Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области.

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Так, происшествие случилось в поселке Моначиновка Купянского района. Там около 13:25 в хозяйственную постройку ударила молния, после чего здание загорелось.



"На место пожара немедленно направили отделение пожарно-спасательной части. В момент прибытия спасателей горела крыша хозяйственной постройки. По показаниям свидетелей, пожар произошел из-за разряда молнии, который попал в крышу сарая", — отметили в пресс-службе ГСЧС области.



Кроме удара молнии и пожара, в Харьковской области пострадали и огороды, которые во время ливня засыпал град. Под стихию в большей степени попали города Купянск и Люботин — там осадки засыпали овощи и растения. А в Лозовой порывы сильного ветра повалили несколько деревьев.



Напомним, что непогода уже третий день бушует сразу в нескольких регионах. Сейчас мощные дожди и шквальный ветер на западе и в центре Украины.

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