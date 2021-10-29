В Харьковской области правоохранители будут проверять документы и осматривать транспорт

В Харьковской области правоохранители будут проверять документы и осматривать транспорт

СБУ просит граждан, выходя из дома, иметь при себе удостоверение личности.

В пятницу, 29 октября, Служба безопасности Украины приступила к проведению в Харьковской области антитеррористических учений. Они продлятся до 3 ноября.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в настоящее время возможны проверки документов у граждан и осмотр транспортных средств.

"Главной целью тренировок является повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах. Тренировки проходят в условиях максимально приближенных к реальным”, — сообщили в украинской спецслужбе.

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Граждан просят иметь при себе удостоверяющие личность документы, а также с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Кстати, во время антитеррористических учений СБУ в Харькове будут проходить выборы мэра.

Напомним, Верховная Рада назначил авнеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

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