В Харьковской области предатель перешел на сторону оккупантов, стал "головой" поселка и "сливал" бойцов АТО

В Харьковской области предатель перешел на сторону оккупантов, стал "головой" поселка и "сливал" бойцов АТО

В Харьковской области гражданин Украины перешел на сторону врага и добровольно вступил в должность "главы администрации" поселка Казачья Лопань на территории, захваченной российскими войсками.

Предатель помогал оккупантам с обеспечением и сдавал им данные бойцов АТО, волонтеров и активистов.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила ему о подозрении по факту государственной измены и коллаборационной деятельности. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, в поселке Казачья Лопань Харьковского района в марте 2022 года мужчина перешел на сторону врага и добровольно занял должность "главы администрации" поселка Казачья Лопань Харьковской области.

Подозреваемый оказывал помощь участникам военных формирований России по поиску в поселке лиц, участвовавших в АТО/ООС, местных волонтеров и активистов. Он наладил снабжение российских военнослужащих спецтехникой для строительства блокпостов.

Также на собрании жителей Казачелопанского старостинского округа Дергачевского городского совета мужчина агитировал местных жителей к лояльному отношению как к оккупационным войскам и России в целом.

Кроме того, псевдоглава в интервью российским СМИ сообщил о возможности проведения референдума на территориях, оккупированных российскими военнослужащими.

Колаборанту заочно сообщили подозрение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

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