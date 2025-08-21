ТСН в социальных сетях

Украина
214
2 мин

В Харьковской области предупредили об опасности: что грозит

Харьковские лесные массивы объявлены зоной пожарной опасности.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Пожар

Пожар / © cyberguerrilla.org

21 августа в лесах Харьковской области находится чрезвычайная, пятый класс, пожарная опасность.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он призывает жителей осторожничать и воздержаться от походов в лес.

«Будьте осторожны. Воздержитесь от посещения лесов и не разжигайте огонь на открытой территории», — подчеркнул Синегубов.

Причины высокой пожарной угрозы

Чрезвычайная пожарная опасность в регионе связана с продолжительной жарой, низкой влажностью почвы и повышенной температурой воздуха. В таких условиях огонь может быстро распространяться и нанести вред лесам и окрестным населенным пунктам.

Рекомендации для граждан

В случае пребывания вблизи леса спасатели советуют соблюдать простые правила безопасности:

  • не разжигать костер;

  • не бросать окурки или стекло;

  • сообщать о любых пожарах по номеру 101.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили директора санатория, который разворовал 78 миллионов гривен на фиктивной реабилитации пациентов.

Директор одного из санаториев в Харьковской области, не имея ни оборудования, ни квалифицированных специалистов, заключил договор с НСЗУ на сумму более 122 миллионов гривен. По документам, заведение должно было предоставлять полный спектр реабилитационных услуг, однако на деле все ограничивалось формальными процедурами и поселением, зачастую за дополнительную плату.

Руководство вносили в электронную систему здравоохранения ложные данные, а количество процедур завышали в десятки раз. Это позволяло злоумышленнику ежемесячно получать миллионные суммы бюджетных перечислений.

Злоумышленники тратили деньги на собственные нужды: начисление зарплат и премии. В то же время, пациенты оздоровительного учреждения в отзывах жаловались на отсутствие уборки, плохое питание, неисправные лифты, холод в комнатах и отсутствие реальной реабилитации.

