В Харьковской области прекратили поиски девушки, которая исчезла 2 недели назад

Умершую нашли в водоеме на территории села Русские Тишки.
21-летнюю девушку, которая 18 июля пропала после катания на катамаране, нашли мертвой. Ее тело обнаружили в водоеме. Поиски продолжались более двух недель.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Сообщение о том, что в водоеме на территории села Русские Тишки находится тело женщины без признаков жизни, поступило в отделение полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 4 августа.
На место выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность — это девушка, которая с 18 июля находилась в розыске. Родные опознали тело погибшей.
Обстоятельства гибели девушки теперь выясняют следователи.
Напомним, в ГСЧС сообщали, что в июле в Украине зафиксировано почти 400 случаев утопления, из них более 40 детей.
В Украине в этом году количество летальных случаев на воде на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов, не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на совести отдыхающих не стоит, считают спасатели.