В Харьковской области прекратили поиски девушки, которая исчезла 2 недели назад

В Харьковской области прекратили поиски девушки, которая исчезла 2 недели назад

Умершую нашли в водоеме на территории села Русские Тишки.

21-летнюю девушку, которая 18 июля пропала после катания на катамаране, нашли мертвой. Ее тело обнаружили в водоеме. Поиски продолжались более двух недель.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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Сообщение о том, что в водоеме на территории села Русские Тишки находится тело женщины без признаков жизни, поступило в отделение полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 4 августа.

На место выехала следственно-оперативная группа. Работники полиции установили личность — это девушка, которая с 18 июля находилась в розыске. Родные опознали тело погибшей.

Обстоятельства гибели девушки теперь выясняют следователи.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что в июле в Украине зафиксировано почти 400 случаев утопления, из них более 40 детей.

В Украине в этом году количество летальных случаев на воде на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы всегда чувствовать себя в безопасности, спасатели советуют купаться только на официальных оборудованных пляжах, где за ситуацией на воде и порядком следят лайфгарды. Не употреблять алкоголь во время отдыха у водоемов, не заплывать за буйки. Если начали тонуть — сразу звать на помощь. Полагаться на совести отдыхающих не стоит, считают спасатели.

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