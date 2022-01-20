В Харьковской области при пожаре погибли женщина с 9-летним ребенком

В Харьковской области при пожаре погибли женщина с 9-летним ребенком

Девочка с бабушкой находились дома.

В Харьковском районе в селе Покотиловка в пожаре погибла 45-летняя женщина ее 9-летняя внучка.

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Об этом сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Так, сегодня, 20 января, в 11:14 к спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Спортивной в селе Покотиловка Харьковского района.

До приезда спасателей огонь охватил значительную площадь дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двоих погибших. Ими оказались 45-летняя женщина и ее 9-летняя внучка.

Причина и окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Черниговской области пожар унес жизни четырех человек — бабушки и ее трех внуков. Трагедия произошла в селе Браница.

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