В Харьковской области продолжается эвакуация из Купянского района: вывезено 165 детей

В настоящее время вывезено 715 человек, в том числе 165 детей.

Об этом сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

Кроме того, самостоятельно покинули находящиеся под постоянными обстрелами общины 718 человек, 178 из которых дети.



Таким образом, всего с 9 августа из опасных районов Купянщины эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка.



"Спасибо волонтерам и всем, кто помогает осуществлять эвакуацию. Гражданских жителей, которые до сих пор остаются жить под обстрелами, призываем обращаться в Единый координационный гуманитарный центр по телефонам: +380507890124 и +380637896474", — говорится в сообщении.

Напомним, что кафиры усиленно наступают на Купянском направлении на Харьковщине, поэтому власти объявили обязательную эвакуацию.

Также на Харьковщине планируют объявить принудительную эвакуацию детей.

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