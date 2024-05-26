В Харьковской области продолжаются боевые действия в районе Нескучного и Старицы — Генштаб

Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери.
Стала известна оперативная информация по состоянию на 23.00 25.05.2024 по поводу российского вторжения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в социальных сетях.
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой силами обороны. Наши воины продолжают решительно противодействовать попыткам российских окупантов продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения захватчиками планов наступления.
С начала суток произошло 110 боевых столкновений, враг нанес по территории Украины пять ракетных (с применением восьми ракет) и 34 авиационных удара (49 КАБ), применил 381 дрон-камикадзе. Также враг совершил 2433 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.
- На Харьковском направлении сегодня произошло 13 боевых столкновений. Оккупанты наносили ракетные удары и избивали управляемыми авиабомбами по Харькову. В общем, враг нанес по гражданской инфраструктуре и жилым массивам три ракетных удара с применением шести ракет. Российские террористы, в частности, ударили ракетой по парку культуры и отдыха. Совершили два сброса КАБов по строительному гипермаркету, в результате возник пожар здания. В результате террористических действий агрессора пострадало мирное население. К величайшему сожалению, погибшие, раненые и пропавшие без вести гражданские люди.
- В настоящее время на Харьковском направлении еще продолжаются боевые действия в районах населенных пунктов Нескучное и Старица.
- Предварительно потери противника с начала суток на этом направлении составили 100 человек. Уничтожены один танк, две артиллерийские системы и две единицы автомобильной техники. Еще одна артиллерийская система и один автомобиль были повреждены.
- На Купянском направлении количество боевых столкновений составило 14. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка. Вблизи Мясожаровки, Дружелюбовки и Невского еще продолжаются бои. Кроме того, Силы обороны здесь провели активные действия, имели успех.
- Предварительно общие потери противника в течение суток на этом направлении составили 47 человек. Уничтожены одна вражеская МТЛБ, две единицы автомобильной техники, станция наблюдения «Муром-П» и два склада боеприпасов, а также повреждены два танка и одна боевая машина пехоты.
- На Лиманском направлении подразделения Сил обороны отразили пять атак российских оккупантов в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса. Ситуация контролируемая, потери позиций не допущены.
- На Северском направлении количество штурмовых действий противники к вечеру возросло до 13. Напряженная ситуация остается в районе Белогоровки, где враг пытается вклиниться в нашу оборону. В то же время, украинские защитники провели мероприятия по усилению оборонных позиций.
- На Краматорском направлении российский агрессор 12 раз атаковал подразделения сил обороны в направлении Временного Яра, Ивановского и Клещиевки. Удачи не имел. В настоящее время идет бой в районе Андреевки. Ситуация контролируется.
- Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации с применением КАБов, агрессор совершил 23 штурмовых действия и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения. В районе Новоалександровки продолжаются интенсивные бои. Силами обороны проводятся мероприятия по стабилизации ситуации.
- Предыдущие потери противника в этом направлении составили почти 200 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожен один вражеский самолет Су-25, три БМП и три БТР. В то же время повреждения получили три танка окупантов, один БТР, два миномета и три единицы автомобильной техники.
Поначалу суток напряженная ситуация также была на Кураховском направлении. В настоящее время здесь насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка и Водяное. Силы обороны принимают неотложные меры по стабилизации ситуации и сдерживанию превосходящего врага.
Предыдущие потери противника в этом направлении составили: почти 90 окупантов убитыми и ранеными. Уничтожены одна БМП, одна МТЛБ и три единицы автомобильной техники. Также поврежден один танк.
- На Времивском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать оборону наших войск в направлении Старомайорского. Удачи не имел.
- На Ореховском направлении противник трижды атаковал и потерпел неудачу в районах Роботиного и Новоандреевки.
- На Приднепровском направлении кафиры тщетно пытались девять раз оттеснить наши подразделения от Крынок. В ходе боев российские захватчики успеха не имели, потери наших позиций не допущены.
Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляются меры по улучшению тактического положения.
"Бьем врага и приближаем нашу Победу! Слава Украине!", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 мая армия РФ нанесла удар по Харькову. Известно о 6 погибших, 40 раненых и 16 пропавших без вести.
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