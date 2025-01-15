В Харьковской области произошел пожар: есть жертвы

Спасти людей, оказавшихся в огневой ловушке, к сожалению, не удалось.
В Боровой Харьковской области вечером 14 января произошел пожар на территории частного дома. Есть двое погибших.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
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Как стало известно, прибывшие на место вызова пожарные установили, что горит жилой дом на площади 70 м кв. Огонь удалось обуздать.
"В очаге пожара огнеборцы обнаружили тела 2 мужчин", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее говорилось, что в Винницком районе полиция расследует обстоятельства двойного убийства. Человек поджег дом с людьми внутри.
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