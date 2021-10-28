В Харьковской области произошел взрыв на АЗС: продолжается ликвидация пожара

В Харьковской области произошел взрыв на АЗС: продолжается ликвидация пожара

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

В Харьковской области произошел взрыв на АЗС.

Об этом информирует ГСЧС Украины в Telegram-канале.

28 октября в 04:31 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Рай-Оленовка Холодногорского района на АЗС произошла разгерметизация подземной емкости с газом (объем 18 м куб.), в результате чего произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовых автомобиля.

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Предварительно жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения на другие объекты АЗС отсутствуют.

К тушению привлечены 40 человек и 9 ед. техники.

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