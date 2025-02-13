В Харьковской области произошло смертельное ДТП: что известно

От полученных травм пешеход умер на месте.

Вечером 11 февраля на трассе между селами Ивановка и Садовое Харьковской области произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

Около 18:50 автомобиль ВАЗ, которым управлял 58-летний водитель, сбил 46-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП под действием алкоголя и наркотиков

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