- Украина
- 30
- 1 мин
В Харьковской области прозвучала серия взрывов
Регион под атакой ударных беспилотников.
В ночь на 10 августа в Харьковской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели в Чугуевском районе.
«В Чугуевском обществе продолжают раздаваться взрывы», — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что область атакуют около 8 вражеских ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Чугуевы дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.
Мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.