Харьковщину атакуют БпЛА / © reuters.com

В ночь на 10 августа в Харьковской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели в Чугуевском районе.

«В Чугуевском обществе продолжают раздаваться взрывы», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что область атакуют около 8 вражеских ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Чугуевы дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.

Мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.