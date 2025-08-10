ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

В Харьковской области прозвучала серия взрывов

Регион под атакой ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Харьковщину атакуют БпЛА

Харьковщину атакуют БпЛА / © reuters.com

В ночь на 10 августа в Харьковской области прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели в Чугуевском районе.

«В Чугуевском обществе продолжают раздаваться взрывы», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что область атакуют около 8 вражеских ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Чугуевы дроны ударили по одному из отдаленных микрорайонов города.

Мы ранее информировали, что в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie