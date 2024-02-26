В Харьковской области прозвучала серия взрывов — СМИ

В Харьковской области прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

Об этом информирует Общественное со ссылкой на собственных корреспондентов.

"В Харьковской области раздалась серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Ранее воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.

Позже воздушные силы сообщили об изменении курса движения БПЛА.

БПЛА находятся в центральной части Харьковщины, изменили курс и двигаются на Харьков", — сообщили в Воздушных силах.

"Напомним, ранее сообщалось, что в результате российского ракетного удара на Днепр, который захватчики совершили вечером, 25 февраля, четыре человека получили ранения, также было повреждено около десятка домов".

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики устроили по вокзалу в Константиновке Донецкой области.

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