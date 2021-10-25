В Харьковской области пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

Неизвестный вел себя агрессивно.

В Харьковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на бригаду скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел во время госпитализации пациентки в Слободской городской больнице. Сообщается, что у медучреждения проходил пьяный мужчина. Вдруг он начал нецензурно комментировать работу врачей, а потом начал все снимать на телефон.

На замечание, а также просьбы прекратить, мужчина начал вести себя более агрессивно — перешел от словесных оскорблений до кулаков. От удара фельдшера защитил водитель скорой. Кроме того, неизвестный пытался повредить автомобиль скорой.

Фото из открытых источников

Как сообщалось, в Мелитополе Запорожской области медучреждении произошла драка. Подрались хирург и отец мальчика, которые пришли на осмотр. Инцидент произошел в консультативно-диагностическом центре на улице Ивана Алексеева. Отец маленького мальчика набросился с кулаками на врача-хирурга Сергея Зеваченкова на глазах у пациентов.

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