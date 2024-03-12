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На Харьковщине работники ТЦК воровали газовый конденсат из трубопровода во время комендантского часа

На Харьковщине работники ТЦК воровали газовый конденсат из трубопровода во время комендантского часа

Злоумышленники похитили газовый конденсат на общую сумму почти полмиллиона грн / Фото: utg.ua

"Дельцам" грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харьковской области сотрудники районного ТЦК и СП воровали газовый конденсат, пользуясь возможностью свободно передвигаться во время комендантского часа.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По словам правоохранителей, бывший стрелок-помощник гранатометчика отделения охраны одного из РТЦК Харьковской области создал организованную группу. Как подельников он взял себе на помощь трех бывших военнослужащих этого же ТЦК.

Злоумышленники воровали нефтепродукты, которые находятся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно и беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты с помощью специального оборудования совершали кражи.

Таким образом, подозреваемые похитили газового конденсата на общую сумму более 400 тыс. грн.

Действия злоумышленников могли привести к аварии, пожару, значительному загрязнению окружающей среды, повлечь за собой гибель людей или другие тяжелые последствия, однако "дельцов" это не останавливало.

В настоящее время продолжается следствие. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности возможных подельников подозреваемых. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники под видом работников ТЦК и ГБР обманули предпринимателя на 1,7 млн грн, угрожая ему "мобилизацией".

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