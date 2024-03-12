На Харьковщине работники ТЦК воровали газовый конденсат из трубопровода во время комендантского часа

"Дельцам" грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Харьковской области сотрудники районного ТЦК и СП воровали газовый конденсат, пользуясь возможностью свободно передвигаться во время комендантского часа.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По словам правоохранителей, бывший стрелок-помощник гранатометчика отделения охраны одного из РТЦК Харьковской области создал организованную группу. Как подельников он взял себе на помощь трех бывших военнослужащих этого же ТЦК.

Злоумышленники воровали нефтепродукты, которые находятся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно и беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты с помощью специального оборудования совершали кражи.

Таким образом, подозреваемые похитили газового конденсата на общую сумму более 400 тыс. грн.

Действия злоумышленников могли привести к аварии, пожару, значительному загрязнению окружающей среды, повлечь за собой гибель людей или другие тяжелые последствия, однако "дельцов" это не останавливало.

В настоящее время продолжается следствие. Правоохранители проводят мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности возможных подельников подозреваемых. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве мошенники под видом работников ТЦК и ГБР обманули предпринимателя на 1,7 млн грн, угрожая ему "мобилизацией".

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