В Харьковской области расширили принудительную зону эвакуации: в чем причина

Для граждан уже установлены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей.

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации для семей с детьми из-за угрозы усиленных вражеских обстрелов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

Решение об эвакуации было принято на Совете обороны области, и оно касается общин из Купянского района, а именно: из 4 населенных пунктов Великобурлукской общины и из 12 сел Кондрашовской общины.

"По нашей информации, в определенных селах Великобурлукской общины проживает 90 детей из 56 семей. В определенных населенных пунктах Кондрашевской общины подлежат эвакуации 177 детей со 108 семьями", — сообщил Синегубов.

С этих территорий в безопасные места необходимо вывезти 267 детей и их семьи.

"Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", – уточнил чиновник.

Он также призвал семьи с несовершеннолетними детьми "сохранить жизнь и уехать с опасных территорий".

Напомним, украинские военные провели успешную контратаку на ливанском направлении, однако детали сделки пока не разглашаются.

Читайте также: