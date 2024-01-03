В Харьковской области раздаются взрывы: что известно

В среду, 3 января, в Харьковской области раздались взрывы. Больше часа — с 10:12 — в регионе продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают Telegram-каналы и местные медиа.

"На Харьковщине раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Общественного".

Отмечается, что взрывы начались в Харьковской области после 11:00. Мониторинговые каналы пишут, что громко за городом.

Ранее Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиабомб или управляемых авиаракет: "Внимание! Харьковщина – в укрытие! Пуска КАБ/КАР с самолетов вражеской тактической авиации из Белгородской области РФ".

В свою очередь, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" информирует об очередных пусках вражеской авиации.

"Снова пуски вражеской авиации — не покидайте укрытие. Особенно — жители области", — подчеркнул он.

Напомним, ночью против 3 января в Харькове снова было неспокойно. Оккупационная армия атаковала город. Прилет произошел рядом с жилым домом. По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

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