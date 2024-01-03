В Харьковской области раздаются взрывы: что известно

В регионе объявляли тревогу.
В среду, 3 января, в Харьковской области раздались взрывы. Больше часа — с 10:12 — в регионе продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщают Telegram-каналы и местные медиа.
"На Харьковщине раздался взрыв, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Общественного".
Отмечается, что взрывы начались в Харьковской области после 11:00. Мониторинговые каналы пишут, что громко за городом.
Ранее Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиабомб или управляемых авиаракет: "Внимание! Харьковщина – в укрытие! Пуска КАБ/КАР с самолетов вражеской тактической авиации из Белгородской области РФ".
В свою очередь, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" информирует об очередных пусках вражеской авиации.
"Снова пуски вражеской авиации — не покидайте укрытие. Особенно — жители области", — подчеркнул он.
Напомним, ночью против 3 января в Харькове снова было неспокойно. Оккупационная армия атаковала город. Прилет произошел рядом с жилым домом. По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.