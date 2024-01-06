В Харьковской области раздаются взрывы: что известно

В субботу, 6 января, в Харьковской области раздались взрывы. В регионе идет воздушная тревога от 09:24.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"На Харьковщине прогремели по меньшей мере два взрыва, передают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.

Тем временем Telegram-канал "Харьков 1654 | Город-герой" сообщил, что взрыв был в пригороде.

К слову, мониторинговые каналы информировали об активности трех бортов СУ-34 в Белгородской области, а также о запусках ракет. Официальной информации от местных властей нет.

Впрочем, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" отмечает, что по состоянию на 10:08 ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Однако он также предупреждает, что сохраняется угроза новых ракетных ударов.

"Особенно — для жителей области. Поэтому не покидайте укрытие к отбою воздушной опасности", — подчеркивает он.

Напомним, в 09:26 в Украине была объявлена полномасштабная тревога из-за взлета МиГ-31к.

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