В Харьковской области раздаются взрывы: что известно

В регионе – тревога.
В субботу, 6 января, в Харьковской области раздались взрывы. В регионе идет воздушная тревога от 09:24.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.
"На Харьковщине прогремели по меньшей мере два взрыва, передают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.
Тем временем Telegram-канал "Харьков 1654 | Город-герой" сообщил, что взрыв был в пригороде.
К слову, мониторинговые каналы информировали об активности трех бортов СУ-34 в Белгородской области, а также о запусках ракет. Официальной информации от местных властей нет.
Впрочем, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" отмечает, что по состоянию на 10:08 ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной нет. Однако он также предупреждает, что сохраняется угроза новых ракетных ударов.
"Особенно — для жителей области. Поэтому не покидайте укрытие к отбою воздушной опасности", — подчеркивает он.
Напомним, в 09:26 в Украине была объявлена полномасштабная тревога из-за взлета МиГ-31к.