В Харьковской области разоблачили коллаборанта, который работал в сфере ЖКХ на оккупантов

Очередному коллаборанту, работавшему на оккупантов в Изюме, сообщено о подозрении.

Правоохранители разоблачили еще одного коллаборанта в Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Им оказался 35-летний житель Изюма. Во время оккупации города он согласился на предложение представителей РФ и вступил в должность «заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства так называемой «ВГА Изюмского района Харьковской области».



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Коллаборант контролировал хозяйственную деятельность коммунальных предприятий в г. Изюм.При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области ему заочно уведомлено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.Дознания проводят дознаватели Изюмского РУП ГУНП в Харьковской области.

Напомним, в Черниговской области будут судить российского военнослужащего , который 26 февраля расстрелял автомобиль с семьей. Инцидент произошел в селе Крупичполе Прилукского района.

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