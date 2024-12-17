В Харьковской области ребенка сбил поезд: полиция расследует инцидент

Пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

На перегоне "Мерефа-Бирки" в Харьковском районе поезд сбил 13-летнюю девушку. Событие произошло 16 декабря около 11:00.

Об этом сообщила полиция Харьковской области.

"На переходе она пропускала двигавшуюся на Мерефу электричку и не обратила внимание на звуковой сигнал дрезины", – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, во время трагедии девочка находилась в наушниках. Машинист применил экстренное торможение, но не смог предотвратить столкновение.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, среди которых военнослужащий Национальной гвардии Украины.

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