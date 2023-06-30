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В Харьковской области ребенку оторвало пальцы: взорвался боеприпас

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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В Харьковской области ребенку оторвало пальцы: взорвался боеприпас

В Харьковской области школьник оказался в больнице из-за взрыва боеприпаса. / Фото: УНИАН

Подростка госпитализировали.

В Харьковской области ночью на 30 июня 13-летнему школьнику оторвало пальцы руки в результате взрыва боеприпаса.

Об этом сообщили в пресс-службе   ГСЧС.

"03:30 в поселке Панютино Лозовского района произошел несчастный случай, связанный с взрывом боеприпаса, тип которого устанавливается", — говорится в сообщении.

Пострадал ребенок. Его госпитализировали в больницу. Медики установили диагноз – травматическая ампутация пальцев левой кисти

В ГСЧС напомнили, что на освобожденных территориях остается немало боеприпасов. В случае обнаружения необходимо позвонить "101" или "102".

Как сообщалось, в Южном Харьковском районе 7-летний мальчик играл с неизвестным предметом, похожим на патрон. Он сдетонировал при ударе о стену. Ребенок получил ранения.

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Дата публикации
Просмотры
302
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