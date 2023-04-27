В Харьковской области россияне обстреляли автобус с людьми: подробности

В салоне находились почти 40 пассажиров.

В Харьковской области накануне 26 апреля российская армия обстреляла из артиллерии социальный автобус. Транспортное средство вез людей из поселка Казачья Лопань в Харьков.

Об этом сообщил руководитель Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

"Вчера россияне обстреляли из крупнокалиберной артиллерии социальный автобус, который вез гражданских людей из Казачьей Лопани в Харьков", — рассказал он.

По словам Мельника, оккупанты ударили с территории Белгородской области Российской Федерации.

"К счастью, повреждение получил только автобус. Все 36 пассажиров остались невредимыми", — констатировал он.

Как сообщалось, утром 25 апреля российские военные нанесли удар по центру Купянска. "Прилет" ракет С-300 произошел в здание Краеведческого музея. Погибли две работницы заведения. Десяток человек получили ранения.

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