- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
В Харьковской области россияне ударили КАБом: много пострадавших
В результате вражеской атаки пострадали восемь человек.
В Харьковской области оккупанты ударили авиабомбой по Песочинской громаде.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«Восемь человек пострадали в результате авиаудара на Харьковщине. В поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждены несколько автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.
Спасатели потушили возгорание и разобрали завалы. На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники и местная пожарная охрана.
Ранее сообщалось, что в Днепре дрон попал в многоэтажку. Предварительно известно о семи пострадавших, один человек погиб. Данные уточняются.