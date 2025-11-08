В Харьковской области россияне ударили КАБом: много пострадавших

На месте попадания

В Харьковской области оккупанты ударили авиабомбой по Песочинской громаде.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«Восемь человек пострадали в результате авиаудара на Харьковщине. В поселке Коротич разрушено здание АЗС, повреждены несколько автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится в сообщении.

Спасатели потушили возгорание и разобрали завалы. На месте работали подразделения ГСЧС, пиротехники и местная пожарная охрана.

Ранее сообщалось, что в Днепре дрон попал в многоэтажку. Предварительно известно о семи пострадавших, один человек погиб. Данные уточняются.