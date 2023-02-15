В Харьковской области село Ватутино просят переименовать в Залужное

Харьковский облсовет 14 февраля одобрил ходатайство Верховной Рады о переименовании села Ватутино в Залужное.

Об этом сообщает депутат Харьковского облсовета Галина Куц и местное издание "Слободской край".

"Село Ватутино переименовано в село Залужное! Только Харьковский областной совет поддержал такое решение", — написала Куц.

В свою очередь, глава Нововодолажской общины, к которой принадлежит село, Александр Есин говорит, что новое название населенного пункта не касается Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Она возникла из-за географического положения села.

"Когда на место будущего населенного пункта, который сейчас носит имя советского военачальника, пришли люди, здесь у реки Вильхуватка был большой луг. Поэтому поселились они за лугом, отсюда и вариант нового названия — село Залужное", — рассказал Есин.

Напомним, в Киеве переименовали проспект и площадь Победы – им вернули исторические названия. Проспект теперь будет носить название Берестейский, а площадь будет Галицкой. В целом Киевсовет на заседании 9 февраля переименовал еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

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