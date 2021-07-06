В Харьковской области состоятся антитеррористические учения: СБУ просит иметь документы, удостоверяющие личность

В Харьковской области состоятся антитеррористические учения: СБУ просит иметь документы, удостоверяющие личность

Служба безопасности Украины просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

6 июля 2021 координационная группа Антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области будет проводить плановые антитеррористические учения. Тренировка будет проходить в условиях максимально приближенных к реальным.

Об этом говорится в сообщении управления СБУ в Харьковской области в Facebook /

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей города Харькова и Харьковской области с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможна проверка документов граждан, уход автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — говорится в сообщении.

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"Все действия происходят в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", — подчеркивают в спецслужбе.

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