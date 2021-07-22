В Харьковской области спасают жизнь косули, которой раздробило ногу: фото, видео

Животному ампутировали травмированную ногу и оставили жить в экопарке.

На Харьковщине спасают жизни травмированной косули. Раненое животное на обочине оживленной трассы нашли местные жители. Оно лежало совершенно истощенным и не могло самостоятельно двигаться.

Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, косулю люди отвезли к ветеринарам местного экопарка, там ее сразу же прооперировали.

Оказалось, что это двухлетний самец. Вероятно, он попал под колеса автомобиля. У него была разбита задняя нога и ее пришлось ампутировать. Рана уже заживает, к косуле возвращается аппетит. Ветеринары говорят — своего пациента не покинут, оставят животное жить в экопарке.

Новости Украины: в Харьковской области спасают жизнь травмированной косули

"Быстро ампутировали эту конечность, так как перелом был уже старый. Мы не могли ее собрать, чтобы оставить. После того прокапали. Приходится ей выживать на трех конечностях. Мы ее оставим у себя, будет жить у нас. На свободе она просто не выживет. Ее собаки догонят", — сказал ветеринар харьковского экопарка Владимир Сергиенко.

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