В Харьковской области спасают жизнь косули, которой раздробило ногу: фото, видео

Животному ампутировали травмированную ногу и оставили жить в экопарке.
На Харьковщине спасают жизни травмированной косули. Раненое животное на обочине оживленной трассы нашли местные жители. Оно лежало совершенно истощенным и не могло самостоятельно двигаться.
Как говорится в сюжете ТСН.Ранок, косулю люди отвезли к ветеринарам местного экопарка, там ее сразу же прооперировали.
Оказалось, что это двухлетний самец. Вероятно, он попал под колеса автомобиля. У него была разбита задняя нога и ее пришлось ампутировать. Рана уже заживает, к косуле возвращается аппетит. Ветеринары говорят — своего пациента не покинут, оставят животное жить в экопарке.
"Быстро ампутировали эту конечность, так как перелом был уже старый. Мы не могли ее собрать, чтобы оставить. После того прокапали. Приходится ей выживать на трех конечностях. Мы ее оставим у себя, будет жить у нас. На свободе она просто не выживет. Ее собаки догонят", — сказал ветеринар харьковского экопарка Владимир Сергиенко.