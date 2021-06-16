В Харьковской области столкнулись грузовики: один водитель погиб

Другой водитель оказался в больнице.

Возле села Первомайское в Харьковской области лоб в лоб столкнулись два грузовика.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 июня.

По предварительной версии, водитель "Газели" при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз. Тот от удара вылетел в кювет, а фургон посреди дороги завалился на бок. Впрочем, цистерна КАМАЗа не повредилась, а вот его бак все-таки пробило ударом. Спасателям пришлось смывать с трассы топливо, которое разлилось вокруг.

Мешики госпитализировали в больницу 58-летнего водителя бензовоза. У него диагностировали многочисленные травмы. Зато 41-летний водитель "Газели" погиб мгновенно. Чтобы достать его тело из машины, чрезвычайники разрезали изуродованный металл.

Новости Украины: в Харьковской области столкнулись два грузовика

Как сообщалось, смертельная авария произошла на Киевщине. На Варшавской трассе за Бородянкой столкнулись грузовик Mercedes и легковушка Volkswagen. от удара легковушка превратилась в груду металла. Водитель легковушки погиб.

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