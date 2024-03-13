В Харьковской области строят вторую линию обороны — ОВА

Построенные фортификационные постройки могут служить многие годы.
В Харьковской области начали строить вторую линию оборонных сооружений с 1 марта.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Укринформ.
Он рассказал, что уже построены сотни ВОП (взводный опорный пункт – Ред.).
Также в области строят фортификационные сооружения возводят по новым проектам Министерства обороны.
Для строительства оборонительных сооружений используются бетонные блоки, древесина, геотекстиль, трубы.
В руководстве области подчеркнули, что построенные фортификационные сооружения могут служить многие годы.
"Это вторая линия обороны. Для понимания: на первой находятся наши войска. Третья линия уже есть (то, что строилось в направлении от Харькова по мере освобождения территорий), она будет дооснащаться и обновляться, согласно новым нормам Минобороны. Плюс — будем строить еще больше круговую оборону городов и поселков", — объяснил руководитель ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области возведение фортификационных сооружений будет вестись по обновленному проекту.
Кроме того, мы ранее сообщали, что Украина продолжает строить линию обороны в Донецкой области.
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