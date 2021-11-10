В Харьковской области суд обязал поселковый совет отремонтировать усадьбу Сковороды в Бабаях

В Харьковской области суд обязал поселковый совет отремонтировать усадьбу Сковороды в Бабаях

Суд признал деятельность поселкового совета противоправной.

В Харьковской области прокуратура через суд добилась того, чтобы отремонтировали усадьбу Григория Сковороды в Бабаях.

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Об этом говорится в реестре судебных решений.

В Харькове окружной административный суд удовлетворил иск областной прокуратуры в интересах государства в лице Департамента культуры и туризма Харьковской областной государственной администрации к Высочанскому поселковому совету "признать противоправным бездействие Высочанского поселкового совета, заключающееся в ненадлежащем содержании памятника истории местного значения — Дома, в 70-х годах XVIII столетия жил Г.С. Сковорода".

Представители областного Департамента культуры и туризма на заседании суда объяснили, что средства для разработки проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ выделялись.

Фото: Общественное Харьков

Председатель поселкового совета пояснил, что в усадьбе сейчас живут люди и с ними ведутся переговоры относительно временного их расселения.

Суд признал деятельность поселкового совета противоправной и обязал его законсервировать и отремонтировать дом.

"Обязать Высочанский поселковый совет выполнить условия охранного договора от 26.12.2016 №17, а именно: привести к надлежащему санитарному, противопожарному и техническому состоянию объект культурного наследия — памятник местного значения, Дом, в котором в 70-х годах XVIII века жил Г. С. Сковорода путем осуществления противоаварийных, консервационных, реставрационных, ремонтных работ», — говорится в решении суда.

Усадьба в Бабаях принадлежала семье Щербининых, где украинский философ, мыслитель и общественный деятель Григорий Сковорода гостил в 70-х годах XVIII века и где написал свой известный сборник "Байки харьковские".

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не смог назвать автора высказывания "Мир ловил меня, и не поймал", принадлежащего известному украинскому философу Григорию Сковороде.

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