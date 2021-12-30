В Харьковской области суд рассматривал дело 9-классницы, игравшей котом в футбол

Девушку, которая футболила кота, не наказали.
В Печенегах Харьковской области состоялся суд, на котором рассматривали поступок 9-классницы, которая, будучи под хмельком, футболила кота о бетонную стену.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "ТРУХА".
Отмечается, что 15-летняя школьница на судебном заседании присутствовала со своей матерью. Суд заслушал обе стороны и поручил соцслужбам взять семью на контроль.
"Двумя словами, девочку пожурили и простили. Социальной службе поручили контролировать девочку и докладывать, если снова будет играть в футбол котами. Поговорили и забыли", — сообщают очевидцы.
Напомним, что правоохранители по факту жестокого обращения с животным открыли уголовное производство.
Полицейские установили, что видео (18+) подруги снимали в ноябре.
Максимальное наказание за издевательство над животным предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, что в Сеть попало видео, как школьница из Печенегов схватила бездомного кота и копнула его ногой так, что он улетел на несколько метров и ударился в бетонную стену. Свои действия школьница и ее подруга снимали на телефон и им было очень смешно.
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