В Харьковской области существует угроза ударов ракетами и дронами — ОВА

Синегуб просит не игнорировать сигналов воздушной тревоги
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об угрозе ракетных ударов и атак дронов армией Российской Федерации по Харькову и области.
Об этом он написал в своем Telegram 11 февраля
"Внимание! Жители Харькова и области. Сегодня в течение дня сохраняется угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов", — говорится в его сообщении.
Синегуб просит не игнорировать сигналов воздушной тревоги и не покидать укрытий до отбоя.
Напомним, 10 февраля оккупанты утром наносили ракетные удары по территории области. В 4:00 оккупанты ударили ракетами С-300. Уже около 10:00 Россия нанесла еще один удар по критической инфраструктуре.
Из-за ударов в Харькове и Харьковской области применили аварийные отключения электроэнергии. По состоянию на утро 11 февраля энергетики возобновили электроснабжение. Впрочем, аварийные отключения в регионе продолжаются.
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