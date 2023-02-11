В Харьковской области существует угроза ударов ракетами и дронами — ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов предупреждает об угрозе ракетных ударов и атак дронов армией Российской Федерации по Харькову и области.

Об этом он написал в своем Telegram 11 февраля

"Внимание! Жители Харькова и области. Сегодня в течение дня сохраняется угроза вражеских ракетных ударов и атак дронов", — говорится в его сообщении.

Синегуб просит не игнорировать сигналов воздушной тревоги и не покидать укрытий до отбоя.

Напомним, 10 февраля оккупанты утром наносили ракетные удары по территории области. В 4:00 оккупанты ударили ракетами С-300. Уже около 10:00 Россия нанесла еще один удар по критической инфраструктуре.

Из-за ударов в Харькове и Харьковской области применили аварийные отключения электроэнергии. По состоянию на утро 11 февраля энергетики возобновили электроснабжение. Впрочем, аварийные отключения в регионе продолжаются.

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