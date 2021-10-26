В Харьковской области свирепствует коронавирус: за сутки зарегистрировано более 1200 новых случаев

В Харьковской области свирепствует коронавирус: за сутки зарегистрировано более 1200 новых случаев

За сутки коронавирус унес жизни 24 жителей Харькова и области.

В Харьковской области за 25 октября диагноз COVID-19 подтвержден у 1255 жителей региона.

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Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.

За сутки от коронавируса в Харькове и области умерли 24 человека, выздоровели – 724.

Всего по области с начала пандемии зарегистрировано 198 371 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 163 818 больных выздоровели, 4566 – умерли.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Харькове и Харьковском районе.

Две дозы вакцины против коронавируса в Харькове и области получили 480 627 человек.

В Украине держат печальное лидерство Днепропетровская (1721 новый случай) и Одесская (1605) области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что по состоянию на 26 октября в Украине от коронавируса умерло 734 человека. Это максимальное количество за все время пандемии.

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