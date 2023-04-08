В Харьковской области трое местных жителей подорвались на взрывчатке

ЧП произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.
В Харьковской области трое местных жителей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.
ЧП произошло 7 апреля в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.
Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
В результате взрыва двое мужчин и одна женщина получили ранения разной степени тяжести.
Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.
В ГСЧС призывали граждан воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и других открытых пространств, особенно тех, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.
Также опасно передвигаться по неизвестным или не проверенным саперами грунтовым дорогам.
Напомним, под Киевом обнаружены остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее.
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