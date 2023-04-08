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В Харьковской области трое местных жителей подорвались на взрывчатке

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Харьковской области трое местных жителей подорвались на взрывчатке

Фото: Associated Press

ЧП произошло в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.

В Харьковской области трое местных жителей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

ЧП произошло 7 апреля в поле возле села Николаевка Чкаловской общины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

В результате взрыва двое мужчин и одна женщина получили ранения разной степени тяжести.

Окончательные обстоятельства происшествия выясняются.

В ГСЧС призывали граждан воздерживаться от посещения лесов, лесополос, полей, берегов рек и других открытых пространств, особенно тех, где шли бои, или находившиеся под враждебной оккупацией.

Также опасно передвигаться по неизвестным или не проверенным саперами грунтовым дорогам.

© Управление ГСЧС в Харьковской области
Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Напомним, под Киевом обнаружены остатки неразорванной боевой части вражеского беспилотника, сбитого ранее.

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Дата публикации
Просмотры
171
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