В Харьковской области умер 3-месячный мальчик: родители говорят, ударился о диван

Причину смерти ребенка установит экспертиза.

В селе Красное Лозовского района Харьковской области умер 3-месячный младенец. У ребенка обнаружили кровоподтеки.

Об этом сообщает MyKharkov.info.

По словам правоохранителей, в дом, где умер младенец, выезжали следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

Семья, в которой произошел этот случай, на учете в соцслужбах не состоит, в ней воспитываются еще две девочки: 13 и 9 лет.

По словам 31-летней матери, ее сын развивался по возрасту и уже начал переворачиваться. Накануне мальчик, переворачиваясь, головой ударился о подлокотник дивана.

Женщина говорит, что после этого ребенок вел себя весь день спокойно, и что несколько раз она кормила сына. Около 7 часов утра 19 ноября женщина обнаружила сына в люльке без признаков жизни.

50-летний отец ребенка поехал в Первомайский, чтобы там переночевать и утром пройти медицинскую комиссию для трудоустройства. Утром на следующий день ему позвонила по телефону жена и сообщила, что сын умер.

Ведомости по этому факту внесли в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения – преступления, предусмотренного п. 115 УК Украины (с пометкой "Естественная смерть").

Для установления причины смерти младенца следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас стражи порядка опрашивают свидетелей для установления обстоятельств происшествия. Ход досудебного расследования находится под контролем окружной прокуратуры.

Напомним, что столичный спасатель отдал свою кислородную маску младенцу во время пожара. Видео спасения тронуло Сеть.

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