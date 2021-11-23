В Харьковской области умер старейший в Украине из пленников нацистских концлагерей Игорь Малицкий

В Харьковской области умер старейший в Украине из пленников нацистских концлагерей Игорь Малицкий

Мужчине было 96 лет и состояние его начало ухудшаться после перенесенного коронавируса.

Умер Игорь Малицкий — старейший в Украине и один из старейших в мире пленников нацистских концлагерей.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Ему было 96 человек, в лагерь смерти он попал в 17-летнем возрасте, провел там два года, чудом выжил, а в 1944 году скрылся из концлагеря. И до конца жизни в память о тех страшных временах хранил тюремную робу.

Он был талантливым инженером, преподавал машиностроение в одном из харьковских вузов. А еще, несмотря на свой почтенный возраст, Игорь Малицкий вместе с волонтерами ездил навещать украинских бойцов в Донбасс.

Прощайте, человек из стали! Сегодня в вечность ушел Игорь Малицкий. Во времена Второй мировой украинец прошел... Опубликовано Александром Тодорчуком Вторник, 23 ноября 2021 г.

Этой весной он переболел коронавирусом и с тех пор его состояние существенно ухудшилось.