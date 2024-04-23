Во вторник, 23 апреля, в Харьковской области увеличили продолжительность отключения света. Энергетики называют причиной ухудшения погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковоблэнерго.

"В связи с похолоданием и соответственно увеличением нагрузки, графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и Харьковской области сегодня будут увеличены на один час — до 4 часов", — сообщили в облэнерго.

В свою очередь, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона заявил, что в области ситуация по аварийным отключениям электроэнергии стабилизирована.

График почасовых отключений электроэнергии на 21-24 апреля. Фото: Харьковоблэнерго.

"Жители Харькова и близлежащих населенных пунктов без света в среднем не более четырех часов в сутки", — подчеркнул он.

Между тем в Минэнерго информируют, что из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера, 22 апреля, применялись графики отключений в Харьковской области. В регионе ограничения действуют и сегодня.

Кроме того, в Харьковской области по технологическим причинам дважды отключалась высоковольтная воздушная линия. "В течение нескольких часов она была включена в работу. Причины отключения выясняются", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 апреля агрессорка россияне попали ракетой по телебашне в Харькове. В результате обстрелов в городе и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

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