В Харьковской области в доме нашли тела двоих женщин и мужчины

По предварительной версии, они отравились угарным газом..
В городе Балаклея Харьковской области от отравления угарным газом погибли три человека.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня, 10 января в 11:55 в ГСЧС поступило сообщение от полиции о том, что в частном домовладении на улице Правды в городе Балаклея Изюмского района Харьковской области обнаружены тела троих человек.
Погибшими оказались 64-летний мужчина, 61-летняя женщина и 89-летняя мать мужчины.
"Предварительная причина гибели – отравление угарным газом. Подразделения ГСЧС не вызывались. Пожара не было. В настоящее время следственно-оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, что во время возгорания в многоэтажке в США погибли 19 человек, среди которых девять детей. Пожарные прибыли на место через три минуты, погасить пламя пытались две сотни пожарных.
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