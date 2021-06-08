В Харьковской области в мужчину попала молния, когда он работал в огороде

От удара потерпевший скончался на месте.
В поселке Красная Поляна Харьковской области местного жителя во время работы в огороде убила молния.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.
Как стало известно, происшествие случилось днем 7 июня. Впоследствии копы выяснили, что во время земельных работ на огороде 62-летнего мужчину ударила молния. В результате чего потерпевший скончался.
"Тело гражданина без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ( "умышленное убийство") УК Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии выясняются ", — рассказали в пресс-службе ГУНП области.
Напомним, что в Кировоградской области молния попала в дом, в котором женщина с младенцем.