В Харьковской области в мужчину попала молния, когда он работал в огороде

От удара потерпевший скончался на месте.

В поселке Красная Поляна Харьковской области местного жителя во время работы в огороде убила молния.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области.

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Как стало известно, происшествие случилось днем 7 июня. Впоследствии копы выяснили, что во время земельных работ на огороде 62-летнего мужчину ударила молния. В результате чего потерпевший скончался.



"Тело гражданина без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Следователями сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ( "умышленное убийство") УК Украины с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства трагедии выясняются ", — рассказали в пресс-службе ГУНП области.



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