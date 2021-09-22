В Харьковской области в мясе птицы, импортируемому из Польши, нашли опасную бактерию

В Харьковской области в мясе птицы, импортируемому из Польши, нашли опасную бактерию

Производитель из Польши поставил в Украину более 4000 кг мяса с сальмонеллой.

В Харьковской области изымают из продажи птицу c сальмонеллой. Опасную бактерию обнаружили в крыльях индейки, которую импортировали из Польши.

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Об этом сообщает Госпродпотребслужба в Харьковской области.

По информации ведомства, польский производитель поставил в Украину 4020 килограммов мяса, полученного в результате обвалки крыльев индейки. Продукцию отправили на склады в Украине. Во время проверки в мясе обнаружили бактерию сальмонеллы.

Сейчас Госпродпотребслужба обращается ко всем магазинам с просьбой изъять продукцию с соответствующей маркировкой.

Напомним, что ресторане "Барский Кныш", что в поселке Куликов на Львовщине, отравились 24 человека, среди них — восемь детей. У одной больной обнаружили сальмонеллу.

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