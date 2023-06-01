На Харьковщине в общежитии погибли курсанты ГСЧС, которых заставили разбирать снаряд: подробности трагедии

В Харьковской области из-за детонации снаряда погибли два курсанта ГСЧС. От работы отстранены четыре преподавателя Национального университета гражданской защиты Украины.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины

Трагедия произошла с курсантами Национального университета гражданской защиты Украины. Они разбирали снаряд, чтобы сделать из него муляж и погибли. В настоящее время из-за этого отстранены 4 человека.

"Комиссия аппарата ГСЧС уже проводит служебное расследование. Сейчас 4 человека, ответственных за учебный процесс, отстранены. Мы заинтересованы в том, чтобы виновные получили справедливое наказание. Это большая боль и невосполнимая потеря. Больше информации будет обнародовано по окончании расследования", — сообщили в ГСЧС.

"Суспильне" опубликовало подробности трагедии со ссылкой на свой источник. По данным очевидца, все произошло в общежитии, где живут и учатся курсанты. Их якобы вынудили разбирать снаряд.

"Это произошло около 14:30 31 мая в помещении общежития, где живут и учатся курсанты. Это был приказ руководителя. Два парня пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж. Курсантам поставили условие, если они этого не сделают, их не отпустят в увольнение, а весь взвод и курс заставят бегать по стадиону. Другие курсанты сидели в рядом расположенной аудитории. Сначала было тихо, потом раздался взрыв. Сначала подумали, что было попадание", — сказал собеседник издания.

Источник издания добавил, что "снаряд разбирали без присмотра начальника и преподавателей. Другое руководство в это время занималось своими обязанностями, командир взвода и преподаватели ушли на обед, другие были на строении с другими курсантами".

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил, что погибшим было 21 и 22 года, курсанты учились на 3 курсе. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что якобы комбат 215-го батальона 125-й бригады ТРО поджег авто военных за то, что бойцы его не послушались.

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