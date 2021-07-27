В Харьковской области в подсолнухах поймали криминальных авторитетов

Мужчины были без документов.
В Харьковской области задержали двух мужчин без каких-либо документов. Они пытались попасть на территорию Украины из России вне пункта пропуска и прятались в подсолнухах. По оперативным данным, нарушителями являются "вор в законе" по кличке Леван Гальский и криминальный авторитет.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
42-летний "вор в законе" — гражданин Российской Федерации — в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник — 31-летний гражданин Грузии и криминальный авторитет.
Оба мужчины задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сейчас с ними работают правоохранители.
Напомним, ранее криминального авторитета "Вато Кипиани" принудительно вернули в страну происхождения. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе".