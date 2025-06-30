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- Украина
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В Харьковской области в результате атаки БпЛА пострадали люди: количество пострадавших растет
Харьковщина подверглась очередной атаке российских беспилотников.
По уточненной информации, в Харьковской области 30 июня 2025 года после вражеского удара БпЛА в с. Песочин три человека обратились за помощью к медикам.
Об этом в сообщении в соцсетях написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Позже стало известно, что еще один человек нуждается в помощи медиков.
На эту минуту, количество пострадавших в с. Песочин достиг - 4.
Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета .
Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.