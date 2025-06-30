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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харьковской области в результате атаки БпЛА пострадали люди: количество пострадавших растет

Харьковщина подверглась очередной атаке российских беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

По уточненной информации, в Харьковской области 30 июня 2025 года после вражеского удара БпЛА в с. Песочин три человека обратились за помощью к медикам.

Об этом в сообщении в соцсетях написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

  • Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

  • Позже стало известно, что еще один человек нуждается в помощи медиков.

  • На эту минуту, количество пострадавших в с. Песочин достиг - 4.

Напомним, что ранее Россия атаковала Украину беспилотниками: озвучена траектория полета .

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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