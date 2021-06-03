Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Харьковской области вдвое сократили количество больниц для пациентов с коронавирусом

В Харьковской области вдвое сократили количество больниц для пациентов с коронавирусом

УНИАН

Из 25 опорных больниц в области оставили 13.

В Харьковской области лечить коронавирус будут в 13 медучреждениях. Это связано со спадом заболеваемости.

О таких изменениях в эфире "Украинского радио Харьков" рассказала директор Северного межрегионального департамента Нацслужбы здоровья Украины Виктория Милютина, сообщает Status Quo.

"Выбраны учреждения, которые будут так называемыми базовыми и соответствующие требованиям источников кислорода, количества реанимационных коек, количества коек вообще. Это базовые или опорные учреждения, оказывать помощь. Определены в регионе 13 таких учреждений", — сказала Милютина.

Лечить коронавирус в Харьковской области будут в следующих больницах:

  • Областная клиническая инфекционная больница;
  • Областная детская инфекционная клиническая больница;
  • Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;
  • Областная клиническая больница;
  • Городская клиническая многопрофильная больница №25;
  • Городская клиническая многопрофильная больница №17;
  • Городская клиническая больница №13;
  • Центральная городская больница Песчанской Божьей Матери (Изюм)
  • Купянское ТМО;
  • Лозовское ТМО;
  • Красноградская центральная районная больница;
  • Волковыск центральная районная больница;
  • Змиевская центральная районная больница.

В регионе должны разработать маршрут пациентов с коронавирусом для госпитализации. Ранее опорными в Харьковской области были определены 25 больниц.

Напомним, что в Украине начали сворачивать коронавирусные больницы. С более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 2,5 тысячи новых случаев инфицирования

Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 2,5 тысячи новых случаев инфицирования

 