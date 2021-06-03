В Харьковской области вдвое сократили количество больниц для пациентов с коронавирусом

Из 25 опорных больниц в области оставили 13.

В Харьковской области лечить коронавирус будут в 13 медучреждениях. Это связано со спадом заболеваемости.

О таких изменениях в эфире "Украинского радио Харьков" рассказала директор Северного межрегионального департамента Нацслужбы здоровья Украины Виктория Милютина, сообщает Status Quo.

"Выбраны учреждения, которые будут так называемыми базовыми и соответствующие требованиям источников кислорода, количества реанимационных коек, количества коек вообще. Это базовые или опорные учреждения, оказывать помощь. Определены в регионе 13 таких учреждений", — сказала Милютина.

Лечить коронавирус в Харьковской области будут в следующих больницах:

Областная клиническая инфекционная больница;

Областная детская инфекционная клиническая больница;

Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;

Областная клиническая больница;

Городская клиническая многопрофильная больница №25;

Городская клиническая многопрофильная больница №17;

Городская клиническая больница №13;

Центральная городская больница Песчанской Божьей Матери (Изюм)

Купянское ТМО;

Лозовское ТМО;

Красноградская центральная районная больница;

Волковыск центральная районная больница;

Змиевская центральная районная больница.

В регионе должны разработать маршрут пациентов с коронавирусом для госпитализации. Ранее опорными в Харьковской области были определены 25 больниц.

Напомним, что в Украине начали сворачивать коронавирусные больницы. С более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.

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