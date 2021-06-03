В Харьковской области вдвое сократили количество больниц для пациентов с коронавирусом

Из 25 опорных больниц в области оставили 13.
В Харьковской области лечить коронавирус будут в 13 медучреждениях. Это связано со спадом заболеваемости.
О таких изменениях в эфире "Украинского радио Харьков" рассказала директор Северного межрегионального департамента Нацслужбы здоровья Украины Виктория Милютина, сообщает Status Quo.
"Выбраны учреждения, которые будут так называемыми базовыми и соответствующие требованиям источников кислорода, количества реанимационных коек, количества коек вообще. Это базовые или опорные учреждения, оказывать помощь. Определены в регионе 13 таких учреждений", — сказала Милютина.
Лечить коронавирус в Харьковской области будут в следующих больницах:
- Областная клиническая инфекционная больница;
- Областная детская инфекционная клиническая больница;
- Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения;
- Областная клиническая больница;
- Городская клиническая многопрофильная больница №25;
- Городская клиническая многопрофильная больница №17;
- Городская клиническая больница №13;
- Центральная городская больница Песчанской Божьей Матери (Изюм)
- Купянское ТМО;
- Лозовское ТМО;
- Красноградская центральная районная больница;
- Волковыск центральная районная больница;
- Змиевская центральная районная больница.
В регионе должны разработать маршрут пациентов с коронавирусом для госпитализации. Ранее опорными в Харьковской области были определены 25 больниц.
Напомним, что в Украине начали сворачивать коронавирусные больницы. С более 500 "ковидных" больниц половина закроется в течение июня. Стационары сокращают из-за снижения заболеваемости COVID-19.